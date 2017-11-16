Bülent Başer’in boksörü dünyaya vuracak
Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer’in çalıştırdığı Igor Mikhalkin, kendisine ait olan IBO Dünya Şampiyonluk Kemerini savunmak için Fransa’da ringe çıkacak.
Dünyanın en iyi antrenörleri arasında gösterilen Bülent Başer, müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Igor ile ilk dünya şampiyonluğu kemerimizi kazanmıştık. Şimdi sıra bu kemeri savunarak dünyanın en iyisi olduğumuzu göstermekte. Önümüzdeki dönemde başta Christian Hammer olmak üzere Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen, Hüseyin Cinkara ve daha birçok boksörümle dünya şampiyonluk maçlarına çıkacağız" dedi.
Dünyanın en iyi boks kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk Boks Kulübü EC BOXİNG Başkanı Erol Ceylan, Fransa'da birçok maçı kazandıklarını vurgulayarak, "Igor daha önce Fransa'da yaptığı dört maçın hepsini kazanmayı başardı. Bu beşinci maçı da kazanarak dünyanın en iyisi olduğunu göstereceğinden eminim" diye konuştu.
EC BOXİNG'in basın danışmanı Vedat Alyaz da, şu an kulüplerine ait tek dünya şampiyonluk kemerinin Michalkin'de olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca Avrupa ve kıtalar arası şampiyonluklarımız da bulunuyor. Önümüzdeki yıl bu kemerlerin çoğalacağından eminim. Özellikle ağır sıklette çok iyi transferler yaptık. Yetişmekte olan gençlerden arasından transferler gerçekleştirdik. Dünyanın en iyi dövüşçülerinden Sascha Dimitrienko, Argon Smakici, Mario Daser gibi isimler gelecek yıllarda dünyanın zirvesine isimlerini altın harflerle yazdıracaklar. Avrupa'nın göbeğinde başarılı bir boks kulübü, iyi bir yönetimle dünyanın zirvesine sessiz sedasız bir şekilde yürüyor. Çok az bir süre sonra dünyadaki altın kemerlerin çoğu kulübümüz bünyesinde olacak" şeklinde konuştu.
Dünyanın en iyi boks kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk Boks Kulübü EC BOXİNG Başkanı Erol Ceylan, Fransa'da birçok maçı kazandıklarını vurgulayarak, "Igor daha önce Fransa'da yaptığı dört maçın hepsini kazanmayı başardı. Bu beşinci maçı da kazanarak dünyanın en iyisi olduğunu göstereceğinden eminim" diye konuştu.
EC BOXİNG'in basın danışmanı Vedat Alyaz da, şu an kulüplerine ait tek dünya şampiyonluk kemerinin Michalkin'de olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca Avrupa ve kıtalar arası şampiyonluklarımız da bulunuyor. Önümüzdeki yıl bu kemerlerin çoğalacağından eminim. Özellikle ağır sıklette çok iyi transferler yaptık. Yetişmekte olan gençlerden arasından transferler gerçekleştirdik. Dünyanın en iyi dövüşçülerinden Sascha Dimitrienko, Argon Smakici, Mario Daser gibi isimler gelecek yıllarda dünyanın zirvesine isimlerini altın harflerle yazdıracaklar. Avrupa'nın göbeğinde başarılı bir boks kulübü, iyi bir yönetimle dünyanın zirvesine sessiz sedasız bir şekilde yürüyor. Çok az bir süre sonra dünyadaki altın kemerlerin çoğu kulübümüz bünyesinde olacak" şeklinde konuştu.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:03
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R.Y....Z O KADARDA DEĞİL
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UZMAN ANTRÖNÖR BIRAK HOCA TEKNOLOJİYİ MEKNOLOJİYİ. HAKEM KIYIMLARINI DERLEYİP ANLATIN.
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İroni VAR..! Şu adamın yaptığı ironileri anlayın artık
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