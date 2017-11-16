Bayanlar Dünya Boks Şampiyonası Hindistan'da
HİNDİSTAN'ın Guwahati şehrinde 19-29 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Genç Bayanlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 7 kadın milli sporcu temsil edecek.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Guwahati'deki şampiyonaya 38 ülkeden çok sayıda sporcunun katılacağını belirterek, ülkemizin 7 sıklette temsil edileceğini belirtti.
Hedeflerinin mümkün olan en üst başarı ile yurda dönmek olduğunu kaydeden Başkan Gözgeç, "Bu şampiyona Gençlik Olimpiyatları için de kota verilen bir organizasyon. Bu nedenle bizler için son derece önemli. Dünya Şampiyonası'nda 51 kg Beyza Saraçoğlu, 57 kg Havva Nur En, 60 kg Zeynep Gedikli, 64 kg Çağla Aluç, 69 kg Cansel Oltu, 75 kg Selma Karakoyun, +81 Sueda Şahin madalya için ringe çıkacaklar. Kafilemiz iyi bir kamp dönemi geçirdi. Hepsine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
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yaşar ersoyu Çok iyi bir transfer olur.Çabuk davranılmalı.
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haha alın ben begenmıyorum modrıc tolgay var bızde oguzhanın yuzunden yedek bonus olarakta pektemegı verelım hatta ))))
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