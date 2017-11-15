 Oğuz Yıldırım boksta dünya üçüncüsü oldu – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Oğuz Yıldırım boksta dünya üçüncüsü oldu

    Oğuz Yıldırım boksta dünya üçüncüsü oldu

    Haliliye Belediye Spor Kulübü Kick Boks takımı sporcularından , Macaristan’da düzenlenen kick boksta dünya üçüncüsü oldu.

    Haliliye Belediye Spor Kulübü oyuncusu , Milli Takımı temsilen Macaristan'ın Budapeşte kentinde 04-11 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonasına katıldı. 71 kiloda K1 Rules dalında ringe çıkan Yıldırım, ilk turda Azerbaycanlı, ikinci turda Avusturyalı rakibini yendi. Oğuz, çeyrek finalde ise İspanyalı rakibini nakavt etti. Yıldırım Oğuz, yarı finalde mücadele ettiği Bulgaristanlı rakibine yenilerek Dünya 3'üncülüğünü elde etti. 2016 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonasında, Dünya Şampiyonu olan Yıldırım Oğuz, Kick Boks Dünya 3'üncülüğü derecesini Haliliye halkına armağan ettiğini söyledi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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