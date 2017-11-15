Oğuz Yıldırım boksta dünya üçüncüsü oldu
Haliliye Belediye Spor Kulübü Kick Boks takımı sporcularından Yıldırım Oğuz, Macaristan’da düzenlenen kick boksta dünya üçüncüsü oldu.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:36
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 11
Yorum
taraftar60 lig başında oldğu gibi yine gs-fb işbirliği ile ortaya atılan bu konu beşiktaşın şampiyonluğnu etkilmez. beşiktaş sadece yenmiyor ezdi sizi
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Gomez bekleyişi
Toplam 2
Yorum
UZMAN BU VAKİTTEN SONRA NAPILIRSA BOŞUNA MASRAF. HERKES EŞEK GİBİ BİLİYOR SUNİ ŞAMPİYONUN BELLİ OLDUGUNU BOŞUNA KASMAYIN FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEH
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 11
Yorum
Beone Sürekli Şenol Güneş Milli takımın başına geçsin mi haberleri bu kadar mı Beşiktaştan korkuyorsunuz ?
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