Hırs yaptı Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu

Yedi yaşında boksa başlayan ve kısıtlı imkanlarla spor yapan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, hırsıyla kısa sürede antrenörlerinin gözüne girdi, eleme müsabakalarına katıldı. Söz konusu müsabakaların ardından 7 yıl önce Nevşehir'de düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan ve yarı finalde rakibine kaybedip üçüncü olan Tuğrulhan Erdemir, yenilgiyi hazmedemeyip çalışmalarını artırdı. Tuğrulhan Erdemir, daha sonra katıldığı Türkiye şampiyonalarında yenilgi yaşamazken, Dünya Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda zirvede yer alarak uluslararası organizasyonlarda ilk unvanını elde etti.

Ardından Rusya'daki Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan 18 yaşındaki sporcu, son olarak Avrupa Boks Konfederasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaştı.

"BABAM BİZİM BOKSÖR OLACAĞIMIZA İNANMIYORDU"

Tuğrulhan Erdemir, yaptığı açıklamada, boksa küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Babam boksör olacağıma inanmıyordu. Hocam 'Gelsin sadece spor yapsın.' deyince spora başladım." diye konuştu.

Boksa başladığı ilk yıllarda yaşı küçük olduğu için sadece özel müsabakalara katıldığını anlatan milli sporcu, "2010'da Nevşehir'deki Minikler Türkiye Şampiyonası'na gittim, burada yenildim ve üçüncü oldum. Bu, benim ilk Türkiye şampiyonamdı, heyecanlıydım. Sonrasında Türkiye'de hep şampiyon olacağım diye kendime söz verdim. Kıvanç Buru ve Vedat Demirkol hocalarımla daha çok çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.

İLK TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU 2011'DE

Tuğrulhan Erdemir, 2011'de Erzincan'daki Türkiye Şampiyonası'nda 38,5 kiloda altın madalya kazandığını dile getirerek, "Hocam 'Şampiyon oldun, bunu korumak daha da zor. Daha çok çalışman lazım.' dedi. Ben de çalıştım ve 2017 yılındayız, o zamandan bu yana Türkiye'de hiç yenilgim olmadı. Avrupa şampiyonalarına katıldım, 2013'te Rus rakibime finalde yenilerek Avrupa ikincisi oldum." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa şampiyonalarında bu yıla kadar finallerde yenildiğini aktaran ve hakemlerin de finalleri kaybetmesinde büyük etken olduğunu savunan Tuğrulhan Erdemir, şunları kaydetti:

"2015'te Dünya Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. 2016'da gençler kategorisine geçip 64 kiloda Dünya Şampiyonası'na gittim. Şampiyona öncesinde 'Tuğrul 2015'te şampiyon oldu, gelsin bir de gençlerde şampiyon olsun görelim.' diyorlardı. Çok yoğun şekilde çalışıp Rus rakibimi yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldum. Bu yıl ülkemizdeki Avrupa Şampiyonası'nda ilk rakibim, iki kez yenildiğim Azerbaycanlı sporcuydu. Ancak üçüncü rauntta maçı bıraktırdım, nakavt ettim. Finalde de Rus rakibimi yenerek Avrupa şampiyonu oldum."

Milli boksör, şu sıralar 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları'na hazırlandığını ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

BURU: "OLİMPİYATLARDA İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTACAK"

Antrenör Kıvanç Buru da Tuğrulhan Erdemir'in başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Bir mağlubiyet alınca inat edip 'Artık yenilmeyeceğim.' dedi ve gerçekten bir daha yenilmedi. Hakemler tarafından yenilmiş olsak da gerçek anlamda hiç mağlubiyet yaşamadı. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonu oldu, yıldızlarda dünya şampiyonluğuna ulaştı, bir sürü başarı elde etti." diye konuştu.

Tuğrulhan Erdemir'den olimpiyatlarda da başarı beklediklerini dile getiren Buru, "İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek İstiklal Marşı'nı okutacak. Hiç dinlenmeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.