 Boksta 5 madalya birden geldi – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Boksta 5 madalya birden geldi

    Boksta 5 madalya birden geldi
    Moldova'da düzenlenen Uluslararası Gagauz Yeri Yıldız Erkekler Boks Turnuvası'nda Türk Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti. Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, başarı kazanan sporcuların tamamının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcu olmasına dikkati çekip, "İnşallah burada yetişen sporcularımız dünyaya Türkiye'nin adını sıklıkla duyuracak. Sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:07
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