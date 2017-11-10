Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup müsabakaları Aydın'da yapıldı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 24 ilden 80 sporcu katıldı.
Şampiyonada ilk 4'e giren sporcular, aralık ayının son haftasında düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Şampiyonada, 49 kiloda Devrim Yıldız, 52 kiloda Hamza Kartal, 56 kiloda Selçuk Eker, 60 kiloda İbrahim Gökçek, 64 kiloda Volkan Gökçek, 69 kiloda Serhat Güler, 75 kiloda İhsan Erdoğan, 81 kiloda Gençkan Yağmur, 91 kiloda Muhammed Baki Yalçın ve +91 kiloda Eren Uzun altın madalya elde etti.
Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerinde 2. grup maçları Amasya'da, 3. grup maçları ise Iğdır'da oynanacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:17
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Gomis’ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ KULÜBE 20 BİN DOLAR BAĞIŞTA BULUNUYORUM, TEKİ BU KUMARBAZ BİZE GELMESİN !
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Hakan Ne evladından bahsediyorsunuz bilmiyorum.Arda Galatasaraydan giderken takımın kaptanıydı. Caneri dövmüş ,göbek bağlamıştı.
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Gomis’ten kanser hastası çocuklara anlamlı destek
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ 1.5 MİLYON VERİN, GELMESİN !
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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