 Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

    Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

    Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup müsabakaları Aydın'da yapıldı.

    Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 24 ilden 80 sporcu katıldı.

    Şampiyonada ilk 4'e giren sporcular, aralık ayının son haftasında düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

    Şampiyonada, 49 kiloda Devrim Yıldız, 52 kiloda Hamza Kartal, 56 kiloda Selçuk Eker, 60 kiloda İbrahim Gökçek, 64 kiloda Volkan Gökçek, 69 kiloda Serhat Güler, 75 kiloda İhsan Erdoğan, 81 kiloda Gençkan Yağmur, 91 kiloda Muhammed Baki Yalçın ve +91 kiloda Eren Uzun altın madalya elde etti.

    Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerinde 2. grup maçları Amasya'da, 3. grup maçları ise Iğdır'da oynanacak.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:17
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