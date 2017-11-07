Ümit Demirörs, Avrupa şampiyonu
Almanya’nın Singen kentinde düzenlenen TBC Fight-Night galasında ringe çıkan Thaiboksçu Ümit Demirörs, İsviçreli rakibi Daniel Ruchti'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:27
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''En büyük hayalim bu''
Toplam 4
Yorum
massio bir hatayla seni futbolcu yapmışlar şimdide t.drektor mu yapcaklar :) gençlerbirliğini ne hale getirdigin ortada .
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 35
Yorum
migros oyunu yalan,söylemi yalan,eylemi yalan kısaca herşeyi yalan dolan insanlarla işimiz yok artık
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‘Milli Takım’da yokuz’
Toplam 4
Yorum
olmayın fenerbahçe ye yakışan bir açıklama tebrikler.Lafa gelince de milli takıma en çok sporcu gönderen takım vs vs.Bu kadar milli duygulardan uzak
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