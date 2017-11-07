 Ümit Demirörs, Avrupa şampiyonu – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    , Avrupa şampiyonu

    Ümit Demirörs, Avrupa şampiyonu

    Almanya’nın Singen kentinde düzenlenen TBC Fight-Night galasında ringe çıkan Thaiboksçu , İsviçreli rakibi Daniel Ruchti'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    İsviçreli rakibine karşı ilk raundu üstün bitiren Demirörs, ikinci rauntta aldığı şanssız bir yumrukla yere düşerek abandone durumuna girdi. Ancak maçı bırakmayan Ümit zorla da olsa ayakta kalmayı başardı ve geçen saniyeler içinde ringde yeniden devleşti. üçüncü rauntta rakibi karşısında büyük üstünlük sağlarken, dördüncü rauntta da İsviçreli rakibi Daniel Ruchti aldığı darbelere dayanamadı. Ruchti zor duruma düşünce hakem maçı sonlandırdı ve Ümit Demirörs, Avrupa şampiyonluk kemerini beline taktı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Demirörs, son bir haftayı antrenörünün evinde geçirdiğini ve gece gündüz antrenman yaptığını belirtti.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:27
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