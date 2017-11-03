Kick Boks Şampiyonası yarın başlıyor

Dünya Kick Boks Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenecek şampiyona, 12 Kasım Pazar günü sona erecek.

Şampiyonaya 60 ülkeden, 2 bin sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye, organizasyonda K1 Rules, Low Kick, Full Contact, Kick Light, Light Contact ve Point Fighting kategorilerinde 106 sporcuyla mücadele edecek.