 Kick Boks Şampiyonası yarın başlıyor – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Kick Boks Şampiyonası yarın başlıyor

    Kick Boks Şampiyonası yarın başlıyor

    Dünya Kick Boks Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.

    Dünya Kick Boks Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.

    Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenecek şampiyona, 12 Kasım Pazar günü sona erecek.

    Şampiyonaya 60 ülkeden, 2 bin sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye, organizasyonda K1 Rules, Low Kick, Full Contact, Kick Light, Light Contact ve Point Fighting kategorilerinde 106 sporcuyla mücadele edecek.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:19
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