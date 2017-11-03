Kick Boks Şampiyonası yarın başlıyor
Dünya Kick Boks Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.
Dünya Kick Boks Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenecek şampiyona, 12 Kasım Pazar günü sona erecek.
Şampiyonaya 60 ülkeden, 2 bin sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye, organizasyonda K1 Rules, Low Kick, Full Contact, Kick Light, Light Contact ve Point Fighting kategorilerinde 106 sporcuyla mücadele edecek.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:19
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Biz nerede yanlış yaptık
Toplam 21
Yorum
duydunuzmu seni hoca e.bolu yorumcu h.aliyi topçu sandıklarında yanlış yapıldı
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 9
Yorum
Pence önemli olan bizim scoutlarin iyi calismasi ve satilacak adamlarin yerlerini ayni kalitede doldurmak.
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Verin Talisca'yı alın Cenk'i
Toplam 9
Yorum
Pence CL tam bir vitrin hem klüp hem de futbolcular icin.Böyle devam ederse takim bircok futbolcuya ciddi teklifler gelir
Kick Boks Şampiyonası yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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