 Boks grup müsabakaları Aydın’da başlıyor – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Boks grup müsabakaları Aydın’da başlıyor

    Boks grup müsabakaları Aydın’da başlıyor
    Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığının 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 05-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Aydın Efeler Atatürk Spor Salonunda yapılacak.

    Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları 25 Hakem ile düzenlenecek olup müsabakalara 28 ilden yaklaşık 150 sporcunun katılması bekleniyor. Aydın'dan 7 sporcu derece elde edebilmek için müsabakalarda ter dökecek. Müsabakalarda dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

    Türkiye'de 3 gruptan oluşan şampiyonada 1'inci grup 05 – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında Aydın'da, 2'nci grup 12 – 17 Kasım 2017 tarihleri arasında Amasya'da ve 3'üncü grup 22 – 27 Kasım 2017 tarihleri arasında Iğdır'da gerçekleştirilecek. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü gruplardan derece elde eden sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

    Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 05-10 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup Müsabakalarını izlemek için tüm sporseverleri Efeler Atatürk Spor Salonuna davet etti.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:16
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