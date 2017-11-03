Boks grup müsabakaları Aydın’da başlıyor
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları 25 Hakem ile düzenlenecek olup müsabakalara 28 ilden yaklaşık 150 sporcunun katılması bekleniyor. Aydın'dan 7 sporcu derece elde edebilmek için müsabakalarda ter dökecek. Müsabakalarda dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'de 3 gruptan oluşan şampiyonada 1'inci grup 05 – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında Aydın'da, 2'nci grup 12 – 17 Kasım 2017 tarihleri arasında Amasya'da ve 3'üncü grup 22 – 27 Kasım 2017 tarihleri arasında Iğdır'da gerçekleştirilecek. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü gruplardan derece elde eden sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 05-10 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacak Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup Müsabakalarını izlemek için tüm sporseverleri Efeler Atatürk Spor Salonuna davet etti.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:16
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR Onlar bir maçta çekiyorlar bizler tüm sezonu bu hakemlerle bitiriyoruz , sonuç kaos.
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Caner'e Tahkim de acımadı
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ senden bize sıra gelmiyor ki ver buzu da koyalım sürekli sende...
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Edin Visca'dan 90+3'te altın gol
Toplam 17
Yorum
Sercan yazıklar olsun başaksehirede Abdullah avcıya da sakat diyerek oynatmadığı adamları ligde oynatıyorlar.
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