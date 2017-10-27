Kick bokscular madalya ile döndü
Kick Boks Kulüpler Ligi Müsabakalarından Düzceli sporcular madalya ile döndüler.
Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyonun faaliyet programında yer alan Kulüpler Ligi Müsabakaları 451 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Gerede'deki şampiyonaya Bilecik ile birlikte Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Bolu, Kayseri, Samsun, Kastamonu, Konya, Bartın, Düzce ve Eskişehir'den sporcular katıldı.
Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan önderliğinde turnuvaya katılan Düzceli sporcularından Edanur Başoğlu birinci, Yağmur Baki ikinci, Esma Bulut üçüncü ve Halil İbrahim Koç üçüncü oldu.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:30
-
İnatlarını kırın
Toplam 7
Yorum
Şahabettin Şu takım zırt pırt küme düşer, süper lige çıkan erciyessporla isim hakkı değiştirir.Ayrıca bizi geçen yıl 4-1 yendi.Çok gıcık bir takım.
-
Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 9
Yorum
cimboli arkadaş paralel evrenden gelme. orada 2 senedir fb,gs şampiyon oluyor.bjk averajla 2. oluyor
-
N’Doye’dan endişelendiren haber! İdmana çıkmadı
Toplam 5
Yorum
uşaklı tsli hep diyorum muhammet beşire ndoye kadar şans verilse adam gibi forvetimiz olurdu şimdiye. çağırın çocuğu en azından ayağına geleni ıskalamaz
Kick bokscular madalya ile döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.