 Kick bokscular madalya ile döndü – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Kick bokscular madalya ile döndü

    Kick bokscular madalya ile döndü

    Kick Boks Kulüpler Ligi Müsabakalarından Düzceli sporcular madalya ile döndüler.

    Türkiye Kick Boks Federasyonun faaliyet programında yer alan Kulüpler Ligi Müsabakaları düzenlendi.

    Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyonun faaliyet programında yer alan Kulüpler Ligi Müsabakaları 451 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Gerede'deki şampiyonaya Bilecik ile birlikte Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Bolu, Kayseri, Samsun, Kastamonu, Konya, Bartın, Düzce ve Eskişehir'den sporcular katıldı.

    Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan önderliğinde turnuvaya katılan Düzceli sporcularından Edanur Başoğlu birinci, Yağmur Baki ikinci, Esma Bulut üçüncü ve Halil İbrahim Koç üçüncü oldu.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:30
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