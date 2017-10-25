Yunan rakibi Erkan Teper’e kafa attı
Geçtiğimiz hafta sonu ring küçük denerek maçı iptal edilen ağır sıklet boksör Erkan Teper, Stuttgart yakınlarında Yunan rakibi Evegenios Lazaridis’e karşı yeniden ringe çıktı. 6. rauntta rakibinin kafa atmasıyla kaşı açılan Teper, yine de maçı kazanmasını bildi.
Vedat Alyaz: "Efsaneler geri döndü"
Erkan Teper ve Oktay Urkal'ın muhteşem ikili olduğunu belirten basın danışmanı Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Erkan'ın eski kulübü boksörümüzü antrenörü Oktay Urkal'dan ayırmıştı. Bunun ardından Erkan, kulübüyle sorunlar yaşamaya başlamış ve o güne kadar hiç maç kaybetmemiş olan boksörümüz son çıktığı iki maçı üst üste kaybetmişti. Bunun üzerine kulübünden ayrılan Erkan Teper, tekrar Oktay Urkal ile antrenmanlara başladı ve bu da ilk maçlarıydı. Aldığımız sonuç doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Erkan ve Oktay muhteşem bir ikili oluşturuyorlar ve bu şekilde dünya şampiyonluğuna dahi gidebilirler" diye konuştu.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Lens topun ağzında
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Yorum
uğur FB DEN GS DAN OYUNCU ALMAYALIM YAHU
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Lens topun ağzında
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Yorum
balloo geçen sene fenerbahçe 'de iyi oynamasının sebebi taraftardır. lens önemsenmek istiyor, olmayıncada duygusala bağlıyor..beşiktaşta işi zor.
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Lens topun ağzında
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Yorum
Ertan Bu sene yapılan transferlerin hiçbiri tutmadı, yani yapılan transferler tam manası ile birer fiyasko! YAZIK HEMDE ÇOK YAZIK.PARALARDA UÇTU.
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