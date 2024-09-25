Taçlandıracağız

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen hafta Hatayspor karşısında aldıkları galibiyeti bu hafta Adana Demirspor maçında elde edecekleri 3 puanla taçlandırmak ve galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Taşdemir, "İyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz" dedi. EGE ekibinin Galatasaray'dan transferi Taylan Antalyalı da umut dağıttı. Tecrübeli orta saha, "Muğlalıyım, 16 sene oldu buradan çıkalı, tekrar evime döndüğüm için çok mutluyum. Bizim için çok önemli bir maç, geçen hafta kazandık, bu çıkışı Ligin yeni ekibi Bodrum, Alanya galibiyetiyle nefes aldı. sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.