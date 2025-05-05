Şampiyon Poels

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun şampiyonu Wout Poels oldu. Hollandalı bisikletçi turkuaz mayonun da sahibi oldu. TUR 2025'i XDS Astana takımından Ekvadorlu Harold Martin Lopez ikinci, Picnic PostNL ekibinden Kolombiyalı Guillermo Juan Martinez üçüncü bitirdi. Turun dördüncü günü Kraliçe Etabı olan Marmaris-Akyaka'yı (Kıran) kazanarak büyük bir avantaj yakalayan 37 yaşındaki Wout Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. TUR 2025'in Çeşme-İzmir arasındaki sekizinci ve son etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli 2 saat 23 dakika 26 saniyeyle kazandı.

ÇiFTE ZAFER

Poels, hem turkuaz hem de kırmızı mayoyu alarak TUR 2025'i çifte zaferle tamamladı. Beyaz mayoyu China Glory ekibinden G. Afrikalı W. Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise P. Visitmalta takımından İtalyan G. Lonardi kazandı.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan Hollandalı sporcu Poels Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Fotomaç'tan takip etti.

Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyona Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yaptı. Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla zirvede yer aldı.

Dünyanın en ünlü golfçüleri, Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open Turnuvası'nda mücadele edecek. Büyük ilgi gören Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs tarihlerinde Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde 8. kez düzenlenecek.