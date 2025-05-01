Kraliçe Poels

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabını XDS Astana'dan Hollandalı Poels kazandı. "Kraliçe Etabı" olarak nitelendirilen ve zorlu tırmanış parkurunun olduğu Marmaris-Akyaka etabında bisikletçiler, 115.4 kilometre pedal çevirdi. 37 yaşındaki Poels, 3 saat 14 dakika 12 saniyeyle zirveye çıktı. Yine XDS Astana'dan Ekvadorlu Lopez 2., Picnic PostNL'den Kolombiyalı Martinez ise 3. basamakta yer aldı.

TURKUAZ'I ALDI

TUR 2025'in 4. etabını kazanan Poels, genel klasmanda da liderliğe yükseldi ve 5. etapta turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı. 5. etap bugün Marmaris'te başlayacak ve Aydın'da sona erecek. Doğa ile Ege Denizi'ni bir araya getiren eşsiz güzellikler arasındaki 151 km'lik parkurun startı, saat 10.30'da Marmaris Blueport AVM'den yapılacak. Yarış, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda sona erecek.

KIRMIZI MAYO BİSİKLETÇİMİZ AHMET ÖRKEN'DE

TUR 2025'in 5. etabı sonunda Spor Toto'dan sporcumuz Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu giymeye hak kazandı. Etabın 35. kilometresindeki tırmanış prim çizgisini birinci geçerek 10 puan alan Ahmet Örken, Dorn'un önüne geçti ve kırmızıyı mayoyu 5. etapta giymeye hakkı elde etti.