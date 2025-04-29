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Haberler Bisiklet Del Grosso kazandı

Del Grosso kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Kemer-Kalkan etabını Alpecin Takımı’ndan Hollandalı Tibor Del Grosso zirvede bitirdi

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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Del Grosso kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164.4 kilometrelik Kemer- Kalkan etabını Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso 3 saat 58 dakika 40 saniye ile kazandı. Yarışta turkuaz mayoyu kazanan Tibor Del Grosso'ya mayoyu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi. Yeşil mayoyu elde eden Jonas Rickaert, mayosunu Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz'in ellerinden aldı. Beyaz mayoyu ise Willem Smit'e İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin teslim etti. Kırmızı mayoyu kazanan Vinzent Dorn'a mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı verdi. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna bugün yarışın en uzun etabı olan 175.9 kilometrelik Fethiye-Marmaris arasındaki yarış ile devam edilecek.

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