İslami Oyunlar’da pedal çevriliyor

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları bugün başlıyor. Açılış töreni 9 Ağustos'taki oyunlarda bazı branşlarda müsabakalar erken yapılıyor. Oyunların ilk müsabakaları, pist bisikleti yarışmasıyla Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek. Oyunlar 18 Ağustos'ta sona erecek.



HENTBOLDA ZAFER

A Milli Kadın Hentbol Takımı da 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda karşılaştığı İran'ı 37-22 mağlup etti. Milliler, Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile A Grubu'nda yer alıyor. Milli takım, ilk maçını 7 Ağustos'ta saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak.