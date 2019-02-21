2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka ev sahipliği yapacak
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bisiklet Haberleri Turu'na ev sahipliği yapacak

Turu'na ev sahipliği yapacak

2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka ev sahipliği yapacak

Turu'nun (Tour de France) ilk üç etabı, 'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 2021 yılında düzenlenecek turun ilk üç etabının, 'nın başkenti Kopenhag'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Yol bisikletinin en önemli yarışı 'nun ilk üç etabı, son yıllarda birçok farklı ülkede düzenlendi.

Bu yıl ilk üç etabının 'nın başkenti Brüksel'de koşulacağı organizasyona , Almanya, , Lüksemburg, Monaco, ve İsviçre de ev sahipliği yapmıştı.

  1. 22.2.2019 00:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka ev sahipliği yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN