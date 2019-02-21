2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka ev sahipliği yapacak
2021 Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) ilk üç etabı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 2021 yılında düzenlenecek turun ilk üç etabının, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun ilk üç etabı, son yıllarda birçok farklı ülkede düzenlendi.
Bu yıl ilk üç etabının Belçika'nın başkenti Brüksel'de koşulacağı organizasyona Büyük Britanya, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Monaco, İspanya ve İsviçre de ev sahipliği yapmıştı.
- 22.2.2019 00:11
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
2021 Fransa Bisiklet Turu'na Danimarka ev sahipliği yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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