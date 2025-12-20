Hedef galibiyet

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alan Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte maç başına 2,08 puan ortalaması yakalayan yeşilbeyazlılar, yükselişini sürdürüyor. 29 puanla ligde 6. sırada bulunan Iğdır FK, bugün saha ve taraftar avantajını da arkasına alarak Özbelsan Sivasspor'u yenmeyi ve hem puanını artırmayı hem de yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

ÇOK MESAFE KAT ETTİK

Göreve geldikleri günden bu yana Iğdır ekibinin ciddi bir yol katettiğinin altını çizen İbrahim Üzülmez, şöyle konuştu: "Çok emek verdik, çok gayret gösterdik. Çok birliktelik sağladık ki oynadığımız maçlara baktığınız zaman Bodrum FK, Esenler Erokspor, Çorum FK, Keçiörengücü ve Pendikspor deplasmanı, çok çetin maçlar. Çok zor maçlardan çıktık ve oralardan buralara geldik. Çok mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Hakikaten oyuncularımla o sinerjiyi yakaladığımızı düşünüyorum."

KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kazanmamız gereken bir maç. İçeride oynayacağımız bu maçta en iyi sonucu alıp başarılı çizgimizi ve tablomuzu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız tribündeki yerlerini doldurup da bize destek versinler" dedi.