CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hedef galibiyet

Hedef galibiyet

İbrahim Üzülmez yönetimindeki Iğdır, Sivas ile yapacağı maçtan 3 puanla ayrılarak hem yükselişini hem de yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef galibiyet

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alan Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte maç başına 2,08 puan ortalaması yakalayan yeşilbeyazlılar, yükselişini sürdürüyor. 29 puanla ligde 6. sırada bulunan Iğdır FK, bugün saha ve taraftar avantajını da arkasına alarak Özbelsan Sivasspor'u yenmeyi ve hem puanını artırmayı hem de yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

ÇOK MESAFE KAT ETTİK

Göreve geldikleri günden bu yana Iğdır ekibinin ciddi bir yol katettiğinin altını çizen İbrahim Üzülmez, şöyle konuştu: "Çok emek verdik, çok gayret gösterdik. Çok birliktelik sağladık ki oynadığımız maçlara baktığınız zaman Bodrum FK, Esenler Erokspor, Çorum FK, Keçiörengücü ve Pendikspor deplasmanı, çok çetin maçlar. Çok zor maçlardan çıktık ve oralardan buralara geldik. Çok mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Hakikaten oyuncularımla o sinerjiyi yakaladığımızı düşünüyorum."

KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kazanmamız gereken bir maç. İçeride oynayacağımız bu maçta en iyi sonucu alıp başarılı çizgimizi ve tablomuzu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız tribündeki yerlerini doldurup da bize destek versinler" dedi.

Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
G.Saray'dan Sambacı orta sahaya kanca!
DİĞER
Mauro Icardi için olay transfer iddiası! LaLiga ekibi talip
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'a 2 ayrı suçlama! İfade vermek için İstanbul'a geldi
Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:03
Daha Eski
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Sadettin Saran'dan ilk açıklama! 00:45
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı 00:45
Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! 00:45
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! 00:45
Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! 00:45
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... 00:45