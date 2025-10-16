CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta cuma günü oynanacak Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer maçıyla başlayacak. İşte haftanın programı...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 10:07
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı

Milli maç arasının sona ereceği ligde haftanın açılış müsabakası, Eminevim Ümraniyespor ile SMS Grup Sarıyer arasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmada ilk düdük, saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

17 Ekim Cuma:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor (Van Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK (Mersin)

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor (Aktepe)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Iğdır Şehir)

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK (Esenler Erokspor)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

