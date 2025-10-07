Bodrum zirveyi sevdi

Bu sezon Trendyol 1. Lig'in üst sırasını oluşturan takımların vermiş olduğu mücadeleler oldukça keyifli ve de bir o kadar çekişmeli geçiyor. Ligi domine eden Esenler Erokspor, Iğdır FK mağlubiyeti ile zirveyi Bodrum'a devretmişti. Bir önceki hafta liderliği ele geçiren Güney'in efeleri, Adana Demirspor'dan sonra ligin dibine demir atan Hatay'ı 5-0 gibi net bir skor ve güzel bir oyunla geçerek koltuğunu korudu. Milli aradan sonra zirve büyük bir kapışmaya sahne olacak. Erokspor, lideri ağırlayacak.