Karaman Iğdır’da

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Iğdır FK'da takımın başına gelecek yeni teknik direktör belli oluyor. Iğdır ekibi, Çağdaş Çavuş'un yerine 65 yaşındaki deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Karaman son olarak Moldova ekibi FC Zimbru Kişinev'de görev aldı ve 18 maçta 2.11 puan ortalamasını tutturdu. Moldova temsilcisini Avrupa Kupaları'na götürdü. Karaman, Süper Lig'de ise 2023-24'te Adana Demirspor'u çalıştırdı.