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Haberler TFF 1.Lig Herelle hamlesi

Herelle hamlesi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'da savunma hattına önemli bir takviye planlandı. Siyah-beyazlı ekip, stoper için Christophe Herelle ile her konuda anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Herelle hamlesi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'da savunma hattına önemli bir takviye planlandı. Siyah-beyazlı ekip, stoper için Christophe Herelle ile her konuda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Bodrum FK'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Manisa'ya gelerek kulüp yönetimiyle bir araya geldi ve aradaki tüm pürüzler giderildi. Deneyimli stoper Herelle, geçen sezon Bodrum FK'da 19 resmi maça çıkarken 1 asist yaptı ve bin 125 dakika süre aldı. Herelle kariyeri boyunca Fransa Ligue 1'de 150 resmi maça çıkmış ve büyük başarı yaşamıştı. Manisa ekibi şimdiye kadar Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağladı.

MUSTA MUHAMMED'E VEDA

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa FK'da ayrılık yaşandı. Manisa ekibinde orta saha Mustafa Muhammed Özbay ile yollar ayrıldı. 21 yaşındaki oyuncu Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu.

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