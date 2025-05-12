Şampiyon'un günü

Trendyol 1.Lig'in son haftasında şampiyon Kocaelispor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ryan Mendes ile 30, 36'da penaltı ve 45+2'de Oğulcan Çağlayan kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golünü ise dakika 43'te Oğuzhan Ayaydın attı. Bu sonucun ardından şampiyon Kocaelispor, puanını 72 yaparak ligi tamamladı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI HACIOSMANOĞLU'NDAN ALDI

Trendyol 1. Lig şampiyonu Kocaelispor kupasını Ankara Keçirengücü maçının ardından kaldırdı. Kaptan Gökhan'ın ellerinde yükselen kupa sevincine binlerce taraftar tribünlerden ortak oldu. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, kupayı takım kaptanı Gökhan'a takdim etti.

SÜRPRİZ AYRILIK

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Kocaelispor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Marmara temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir görevden ayrıldığını açıkladı. İsmet Taşdemir, "Maalesef yarın ayrılıyoruz. Kocaeli serüvenimiz bitti" ifadelerini kullandı.

TRENDYOL 1. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI

Trendyol 1. Lig'de ilk iki sırayı alan takım direkt Trendyol Süper Lig'e yükseliyor. 3. sıradaki takım playoff finaline katılmaya hak kazanıyor. 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar ise iki tur üzerinden playoff oynayacak. Ligde son 4 sırayı alan takımlar 2. Lig'e düşecek. Play-off 1. Tur maçları 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 2. Tur'un ilk karşılaşmaları 19 Mayıs Pazartesi, rövanşlar ise 23 Mayıs Cuma günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan büyük final ise 29 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak.