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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor'da veda! İsmet Taşdemir...

Kocaelispor'da veda! İsmet Taşdemir...

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Kocaelispor'da, Teknik Direktör İsmet Taşdemir veda etti. Taşdemir, "Son maçımdı. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 20:23
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Kocaelispor'da veda! İsmet Taşdemir...

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da, Teknik Direktör İsmet Taşdemir veda etti. Taşdemir, "Son maçımdı. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmayı, sezonu ve gelecek sezon planlamalarıyla ilgili konuştu. İki yıl üst üste kupa kaldırma başarısını gösteren Taşdemir, "İyi bir sezon oldu. Sonradan dahil olduğumuz bir serüvende mutlu sonra ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zor bir sezonu mutlu bir şekilde geride bıraktık. Kocaelispor camiasının bu başarısında pay sahibi olduysak ne mutlu bize. Kolay gibi gözüken aslında zor bir sezonu mutlu bir şekilde geride bıraktık. En çok sevindiğim Süper Lig'i hak eden, Süper Lig'de olup, başarıdan başarıya koşacak Kocaelispor camiasının tekrar Süper Lig'de olmasına bir nebze de olsa vesile olduysam çok mutluyum. Hiçbir şey kolay olmuyor hayatta. Dışarıdan çok kolaymış gibi gözükebilir ama çok zorluklarını da yaşadık. Kendi içimizde zorlukları tolere ettik ve çok şükür ki mutlu sona ulaştık. Şampiyonlukta emeği geçen bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter ortaya koyup sonunu getirdi. Önemli olan bu kentin Süper Lig'de olmasıydı. Bunu da başaran bir ekibin içinde olduğum için de hem kendimle hem ekibimle de gurur duyuyorum. Dolayısıyla da çok mutluyum" diye konuştu.

"KUPAYI ALDIKTAN SONRA HERKESE VEDA EDECEĞİM"

Basın mensuplarıyla vedalaşan İsmet Taşdemir, "Bugün son maçımdı, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen ve eleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bunlar futbolun içinde var. Çok güzel 5 ay geçirdim. Oyuncu kardeşlerimizle, taraftarımızla. Her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de canları sağ olsun. Bu camianın yeri Süper Lig'dir. Tek dileğim, doğru ve profesyonelce işler yapılıp, çok güzel işler yapılsın" şeklinde konuştu.

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