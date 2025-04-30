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Haberler TFF 1.Lig Yıldız yağmuru

Yıldız yağmuru

Şampiyon Kocaelispor Süper Lig'e iddialı hazırlanıyor. Körfez ekibi, La Liga’da oynayan Eray Cömert, Cenk Özkaçar ve Faslı Selim Amallah’ı renklerine katmak için harekete geçti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Yıldız yağmuru

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve Süper Lig özlemini sonlandıran Kocaelispor, iddialı bir kadro ile hak ettiği yerde kalıcı olmak istiyor. Ligin bitimine iki hafta kalmasına karşın ikili averaj üstünlüğü ile şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Körfez ekibi, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Hedefte ise İspanya La Liga'da forma giyen 3 futbolcu bulunuyor. Listenin ilk sırasındaki isim Fenerbahçe'nin yıldızları Youssef En- Nesyri ve Amrabat'ın Fas Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Selim Amallah yer alıyor.

ERAY VE CENK KİRALANACAK

Valladolid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Amallah 10 numara ve orta alanda forma giyebiliyor. Ayrıca bonservisi Valencia'da bulunan ancak küme düşen Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Eray Cömert ile Cenk Özkaçar için de Kocaelispor'un Valencia ile ilk ön görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Savunmada forma giyen iki futbolcu için de kiralama yoluna gidecek olan Körfez ekibi kadrosunu yeni baştan yaratacak. Valencia'nın iki oyuncusunu da kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Süper Lig'deki hedeflerin den bahsetti. TRT Spor'a konu şan Başkan Durul, 16 yıllık hasretin bitmesi için, "Efsane geri döndü. İlk hedef ligde kalmak değil, Av rupa'ya gitmek. Şehrimizin marka yüzü olan Kocaelispor'u hep canlı tutacağız" ifadelerini kullandı.

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