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Kümede kalma şansı sürüyor
Bitime 2 hafta kalan Trendyol 1. Lig'de kümede kalma savaşı son hız devam ediyor. Başkentin köklü kulüplerinden Ankaragücü, ligde 7 hafta sonra kazandı ancak küme düşme hattından çıkamadı. Ateş hattında yer alan sarı-lacivertliler, Manisa FK'nın 2 puan arkasında 42 puanla 17. sırada bulunuyor. Taraftarının da geri dönmesi ile birlikte Ankaragücü son iki maçını kazanıp ligde kalmaya çalışacak.
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