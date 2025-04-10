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Haberler TFF 1.Lig Şampiyonluk maçı

Şampiyonluk maçı

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Belki de şampiyonluk maçımıza çıkıyoruz. Adana’da kazanırsak şampiyonluğu yüzde 90 halledeceğiz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Şampiyonluk maçı

Koşar adım Süper Lig'e giden lider Kocaelispor, deplasmanda düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacak. Körfez ekibinin başarılı teknik direktörü İsmet Taşdemir, Adana'da belki de şampiyonluk maçına çıkacaklarının altını çizdi. Taşdemir, "Adanaspor, Yeni Malatyaspor gibi havlu atmış bir takım değildir. Her maçını da zorlanarak mağlup olmuş ya da kazanmış bir rakip ile oynayacağız. Bu rakibin şu anda kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Belki de şampiyonluk maçımıza çıkabiliyoruz diyebilirim. Biz bu hafta Adana'da galip gelebilirsek şampiyonluğu yüzde 90 halletmiş olacağız. Eleştirilere saygı duyuyorum. Ama son 6 haftamız kaldı özellikle eleştirilerin oyuncularımızın üzerinden olmamasını isterim. Çünkü bizi şampiyon yapacak onlardır. Biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye umut dağıttı.

PEDRİNHO SABIRSIZ

Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor'un bugün deplasmandaki Adanaspor maçı öncesinde Portekizli orta sahası Pedrinho, sabırsızlıkla şampiyonluğu beklediğini vurguladı. Geçmişte şampiyon olduğunu ve kariyerine 3. Lig'de başladığını belirten 32 yaşındaki Pedrinho, "Bu benim 3. şampiyonluğum olacak. Ancak geçmişte şampiyon olduğum takımlar bu kadar büyük camialara sahip değillerdi. Buradaki ortam daha güzel ve sabırsızlıkla şampiyon olmayı bekliyorum" dedi.

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