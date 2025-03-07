Kocaeli fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında lider Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk oldu. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan, 30. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ümraniyespor'un golünü, 44. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

AHMET OĞUZ KIZARDI

60. dakikada Kocaelispor'da Ahmet Oğuz kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 69'da Kocaelispor'da Cihat Çelik, takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele 1-1 berabere bitti. Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen lider Kocaelispor, 57 puana ulaştı. Ümraniyespor ise 38 puanla 13. sırada yer aldı.