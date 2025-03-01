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Haberler TFF 1.Lig Süper olacağız

Süper olacağız

Kocaelispor Teknik direktörü İsmet Taşdemir, “Oynanmamış 12 tane zor maçımız var. Hafta hafta gideceğiz. Çok şanslıyım çünkü çok karakterli oyuncularla çalışıyorum” diye konuştu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Süper olacağız

1. Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen lider Kocaelispor, Süper Lig'e çok yakın. İlk iki sırada yer alan takımların direkt Süper Lig'e adını yazdıracağı 1. Lig'de en yakın rakibi Karagümrük'ün 9, 3. sıradaki Erzurumspor'un 11 puan önünde yer alan yeşil-siyahlılar, sahasında İstanbulspor'u da devirerek Süper Lig hedefine ilerlemeyi planlıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, adım adım hedefe ilerleyeceklerini vurguladı. SÜPER Lig yolunda hafta hafta gideceklerinin altını çizen İsmet Taşdemir, oynanmamış 12 tane zor maçları olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Trendyol 1. Lig'de lideriz. Oynanmamış 12 tane zor maçımız var. Hafta hafta gideceğiz. Çok şanslıyım çünkü çok karakterli oyuncularla çalışıyorum. Birlikteliğimizin devam ettiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Biz çok büyük bir aileyiz ve kenetlenmeye devam etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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