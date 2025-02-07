Laura, Ankaragücü’nde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, kadrosunu Gaetan Laura ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Süper Lig takımı Samsunspor'da yer alan 29 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldızı 1.5 yıllığına transfer etti. Başkent temsilcisinden hücum oyuncusu için yapılan paylaşımda, "Gaetan Laura Ankaragücü'müzde. Kulübümüz, Gaetan Laura ile anlaşarak 1.5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. Laura sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 13 resmi maça çıktı, 1 asist yaptı ve 461 dakika süre aldı. Öte yandan tecrübeli hücum oyuncusu sözleşme imzaladıktan sonra yeni takımıyla beraber ilk antrenmanına dün çıktı.