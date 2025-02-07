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Haberler TFF 1.Lig Laura, Ankaragücü’nde

Laura, Ankaragücü’nde

Ankaragücü, hücum hattına Samsunspor'dan Gaetan Laura'yı transfer etti. Başkent ekibi, 29 yaşındaki Kongolu yıldız ile 1.5 yıllık kontrat imzaladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Laura, Ankaragücü’nde

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, kadrosunu Gaetan Laura ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Süper Lig takımı Samsunspor'da yer alan 29 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldızı 1.5 yıllığına transfer etti. Başkent temsilcisinden hücum oyuncusu için yapılan paylaşımda, "Gaetan Laura Ankaragücü'müzde. Kulübümüz, Gaetan Laura ile anlaşarak 1.5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. Laura sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 13 resmi maça çıktı, 1 asist yaptı ve 461 dakika süre aldı. Öte yandan tecrübeli hücum oyuncusu sözleşme imzaladıktan sonra yeni takımıyla beraber ilk antrenmanına dün çıktı.

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