  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi kısa sürdü!

Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi kısa sürdü!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 19:12 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 19:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi kısa sürdü!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulüp, 29 Ocak'ta göreve başlayan ve takımın başında yalnızca bir maça çıkan Dalcı ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İşte Sakaryaspor'un açıklaması...

REKLAM - Başka Bir Gün
Alanyaspor kupada ilk galibiyetini aldı!
DİĞER
Avrupa Yakası'nın sarışın afetiydi! Evrim Akın'ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! "Tam bir fiyasko"
Başkan Erdoğan "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |
Buruk'tan flaş Cuesta açıklaması!
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan TFF'ye maç saati tepkisi! Beşiktaş'tan TFF'ye maç saati tepkisi! 19:57
Buruk'tan flaş Cuesta açıklaması! Buruk'tan flaş Cuesta açıklaması! 19:44
Willian sezon sonuna kadar Fulham'da! Willian sezon sonuna kadar Fulham'da! 19:20
Sakaryaspor'da Dalcı dönemi kısa sürdü! Sakaryaspor'da Dalcı dönemi kısa sürdü! 19:12
Bolu taraftarına ve Günok'a fair play ödülü Bolu taraftarına ve Günok'a fair play ödülü 18:55
A.Hatayspor Erce ile yollarını ayırdı A.Hatayspor Erce ile yollarını ayırdı 18:53
Daha Eski
TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleci takviyesi! TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleci takviyesi! 18:46
Eyüp ve Yusuf açıklamada bulundu! Eyüp ve Yusuf açıklamada bulundu! 18:29
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? 18:24
Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI 18:22
Alvaro Morata: Harika karşılandım Alvaro Morata: Harika karşılandım 18:19
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? 18:14