Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi kısa sürdü!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulüp, 29 Ocak'ta göreve başlayan ve takımın başında yalnızca bir maça çıkan Dalcı ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İşte Sakaryaspor'un açıklaması...