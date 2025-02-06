Gökdeniz bombası

TÜRKİYE KUPASI'NDA COŞTU

Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, forvet arayışında rotasını eski oyuncusuna çevirdi. Yeşil-siyahlılar, altyapısından yetişen ve şu anda Bodrum FK forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Volkan Demirel'le yollarını ayıran Ege ekibi, transferle ilgili son kararı yeni teknik direktörün vereceğini açıkladı. Yeşil-siyahlı yönetim, transferi gerçekleştirmek için kararlı olduklarını ve fırsat doğması halinde hızlı bir şekilde harekete geçeceklerini vurguladı.

ANTALYASPOR'A 2 GOL ATTI

Kocaelispor'da yetiştikten sonra Antalyaspor'a transfer olan oradan da Bodrum'a geçen 23 yaşındaki genç santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün eski takımı Antalyaspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmada attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta boy gösteren Bayrakdar, Türkiye Kupası'nda attığı gollerle sahne aldı. Gökdeniz Bayrakdar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 gole imza atarken, Süper Lig'de ise skor katkısı yapamadı.