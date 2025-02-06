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Haberler TFF 1.Lig 9. imza Muscat

9. imza Muscat

Transferin hareketli kulübü Ş.Urfa 9. imzayı, Malta Milli Takımı'nın stoperi Muscat'a attırdı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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9. imza Muscat

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Şanlıurfaspor, transferde hız kesmiyor. Şu ana kadar 8 futbolcu transfer eden sarı-yeşilliler, 9. imzasını da gerçekleştirdi. Şanlıurfa ekibi, savunma hattını milli bir futbolcuyla güçlendirdi. Şanlıurfaspor, Maltalı stoper Zach Muscat'ı renklerine bağladı. Sarı-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Zach Muscat ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Muscat" denildi. 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Farense'de boy gösterdiği 25 karşılaşmada 2 de gol kaydetti. Muscat, Malta Milli Takımı'nda da 69 kez forma giyerken, 3 gol katkısı sağladı.

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