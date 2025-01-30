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Haberler TFF 1.Lig Mustafa Pektemek Pendikspor’da

Mustafa Pektemek Pendikspor’da

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, tecrübeli forvet Mustafa Pektemek’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 21:02
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Mustafa Pektemek Pendikspor’da

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, ara transfer döneminde kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Mustafa Pektemek'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Mustafa Pektemek" denildi.

Kariyerinde Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanyaspor, Kayserispor, Esenler Erokspor, Eyüpspor ve Sakaryaspor formaları giyen Mustafa Pektemek 473 maçta 98 gol attı. A Milli Futbol Takımı'nda 12 müsabakada oynayan Pektemek, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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