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Haberler TFF 1.Lig Boluspor 0-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Boluspor 0-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 15:53
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Boluspor 0-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maç öncesi Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına düzenlenen seremonide iki takım futbolcuları, "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Boluspor taraftarları da hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu kartonlar açarak anmada bulundu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. 11. dakikada Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Buğra'nın ceza sahası dışından çektiği şut direkten dönerken, Boluspor kalesi büyük bir tehlike atlattı.

İkinci yarıda ise Gençlerbirliği, rakibi karşısında daha etkili bir oyun ortaya koydu. 64. dakikada köşe vuruşundan ceza sahasına yapılan ortada Metehan, ön direkte yaptığı şık dokunuşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Boluspor, bu gole karşılık vermek için ataklarını sıklaştırdı. 70. dakikada Oğuz Kaan'ın ortasına iyi yükselen Aleksic, kafayla topu kaleye göndermek istedi ancak top az farkla auta çıktı.

86. dakikada ise Gençlerbirliği, sol kanattan yapılan ortada Fethi'nin ters vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Kendi kalesine atılan bu gol, maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, puan tablosunda önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı ve 33 puana yükseldi. Boluspor ise 31 puanda kaldı.

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