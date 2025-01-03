  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Lider kenetlendi

Lider kenetlendi

Trendyol 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan yeşilsiyahlılar taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir de takımının başındaki ilk maçında kazanmayı hedefliyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lider kenetlendi

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk bölümünü lider tamamlayan Kocaelispor bugün sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlarken hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak. 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir de takımın başında ilk kez bir karşılaşmada görev yapacak. Taşdemir, sezona Süper Lig'de Bodrum FK ile başlamış ancak daha sonra 24 Ekim tarihinde görevinden ayrılmıştı.

YENİ YILDA İLK MAÇ

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Kocaelispor'la ilk maçında Iğdır FK'ya karşı puan kaybetmek istiyor. Aynı zamanda taraftarlarının önünde de ilk maçına çıkacak olan deneyimli teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda 3 puanın önemine değindi. Öte yandan Kocaelispor, 2025 yılının ilk maçını evinde taraftarlarının önünde oynayacak. Yeşil-siyahlılar bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

BODRUM'DA BAŞARDI

İsmet Taşdemir, geçen sezon Bodrum FK'yı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardı. Taşdemir, Bodrum FK'yı Süper Lig'e çıkaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Kocaelispor'un 15 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmak istiyor.

Talisca'dan F.Bahçe'ye büyük müjde!
'Yeni Zidane' için harekete geçildi!
DİĞER
A MİLLİ TAKIM MAÇ GÜNÜ: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan paly-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç programı
Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
Muani devre arasında Aslan oluyor!
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kevin Danso yakın takipte Kevin Danso yakın takipte 00:35
Ön yargılar kırılacak Ön yargılar kırılacak 00:32
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:32
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:31
Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu 00:30
İşte Şengün'ün All-Star sıralaması İşte Şengün'ün All-Star sıralaması 00:22
Daha Eski
Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... Eyüpspor'dan transfer açıklaması! Ahmed Kutucu ve Berke Özer... 00:06
F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! F.Bahçe savunmaya ilk takviyesini yaptı! 00:06
G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... G.Saray ve Trabzon istiyordu! Yeni takımı... 00:06
Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Mikautadze'den geleceğiyle ilgili flaş açıklama! 00:06
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 00:06
Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! Dybala'dan G.Saray'a flaş transfer yanıtı! 00:06