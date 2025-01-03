Lider kenetlendi

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk bölümünü lider tamamlayan Kocaelispor bugün sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlarken hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak. 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'da yeni teknik direktör İsmet Taşdemir de takımın başında ilk kez bir karşılaşmada görev yapacak. Taşdemir, sezona Süper Lig'de Bodrum FK ile başlamış ancak daha sonra 24 Ekim tarihinde görevinden ayrılmıştı.

YENİ YILDA İLK MAÇ

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Kocaelispor'la ilk maçında Iğdır FK'ya karşı puan kaybetmek istiyor. Aynı zamanda taraftarlarının önünde de ilk maçına çıkacak olan deneyimli teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda 3 puanın önemine değindi. Öte yandan Kocaelispor, 2025 yılının ilk maçını evinde taraftarlarının önünde oynayacak. Yeşil-siyahlılar bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

BODRUM'DA BAŞARDI

İsmet Taşdemir, geçen sezon Bodrum FK'yı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardı. Taşdemir, Bodrum FK'yı Süper Lig'e çıkaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Kocaelispor'un 15 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmak istiyor.