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Haberler TFF 1.Lig Adem Ljajic imza için geliyor

Adem Ljajic imza için geliyor

Adanaspor transferde ilk bombasını patlattı. Turuncu-beyazlılar, Novi Pazar formasını giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic ile anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Adem Ljajic imza için geliyor

Ergin Göleli başkanlığındaki Adanaspor transferde ilk bombasını patlattı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic ile anlaşma sağlandı. Ljajic'in çocuğunun rahatsızlığı sebebiyle Amedspor maçına gelemeyeceği ancak Pazartesi-Salı günü Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi imzayı atacağı öğrenildi. Son 1.5 sezon Novi Pazar formasını giyen Boşnak asıllı Sırp futbolcu 45 maçta 27 gole katkı vermişti. Deneyimli futbolcu bu sezon 19 maça çıktı 7 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZIYDI

Beşiktaş 2018'de Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic'in bonservisini 2019'da 6.5 milyon Euro'ya almıştı. Siyah-beyazlılarla 2022'de sözleşmesini fesheden Ljajic, önce Karagümrük'e ardından ise Novi Pazar'a transfer olmuştu. Kariyerini Novi Pazar'da 33 yaşındaki futbolcunun, Yusuf Şimşek'in teknik direktörlüğünü yaptığı 1. Lig ekibi Adanaspor ile anlaşmaya vardı. Başarılı futbolcu Adem Ljajic Sırbistan milli takımında top koşturdu. Başarılı milli futbolcu milli forma ile toplam 9 maça çıktı.

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