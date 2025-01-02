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Haberler TFF 1.Lig 1. Lig'de gündem

1. Lig'de gündem

İşte Trendyol 1. Lig'de yaşanan gelişmeler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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1. Lig'de gündem

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada aktivasyon çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, yapacağı antrenmanla Bandırma maçının hazırlıklarını sürdürecek.

YENİ YILDA YENİ SAYFA

Erzurumspor FK'da bütün planlar 5 Ocak'ta Ümraniyespor ile oynanacak olan maç için yapılmaya başlandı. Teknik direktör Hakan Kutlu, yeninden bir çıkış yakalamak için Ümraniyespor maçının fırsat olduğunu düşünürken, oyuncular da yeni yılda yeni bir sayfa açmanın düşüncesi içerisinde. Ara transferin yanısıra ödemeler can sıksa da Dadaşlar yeni yıldan umutlu.

EN İYİ GOLLER ÇORUM'UN

Trendyol 1. Lig'de 2024 yılının en güzel golleri belli oldu. Ahlatcı Çorum FK'nin de mücadele ettiği Trendyol 1'inci ligin en güzel 100 golü yayınlandı. Yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan "Yılın en güzel 100 golü" listesinde Ahlatcı Çorum FK'nin attığı beş gol de yer aldı. Listede ayrıca Ahlatcı Çorum FK'ye atılan beş gol de kendine yer buldu.

ANKARA DERBİSİNİ SAĞLAM YÖNETECEK

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 4 Ocak Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak Ankara derbisini Kadir Sağlam yönetecek. Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

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