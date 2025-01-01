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Haberler TFF 1.Lig Eroğlu'nun hedefi Süper Lig

Eroğlu'nun hedefi Süper Lig

Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, gözünü Süper Lig’e dikti, “Umarım sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız ve Süper Lig’de olacağız” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Eroğlu'nun hedefi Süper Lig

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına konuştu. Kırmızı-siyahlıların dünkü antrenmanı öncesi açıklamalar yapan Eroğlu, Süper Lig hedefine vurgu yaptı. Deneyimli hoca, "Gençlerbirliği cumhuriyetle yaşıt, çok değerli bir kulüp. Bayrağında kırmızı renk olan kulüplerde üç şampiyonluk yaşamıştım. Umarım sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız ve Süper Lig'de olacağız" dedi. Hüseyin Eroğlu, "Çok başarılı olmamız gerekiyor. Burası rahmetli İlhan Cavcav'ın armağan ettiği çok önemli bir değer. Gençlerbirliği'ni tekrar Türk futbolunun önemli bir değeri haline getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmak istiyoruz" diye konuştu.

ALTYAPI VURGUSU

Kulüplerın altyapıya yönelmeleri gerektiğini kaydeden Hüseyin Eroğlu, "Kulüpler başka türlü ayakta duramaz. Sürekli gider olan bir yerde akademiden çıkan oyuncu, kulüplerin ayakta durabilmesi için önemli. Ekibimizle altyapıyı takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TAKIMDA COŞKU VAR

Gençlerbirliği'nde takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, "Puanlar çok yakın. İlk etapta tabii play-off'un içine girmek istiyoruz. Bizim hedefimiz devam ediyor. Yeni hoca katıldı, daha önce de Hüseyin hocayla uzun süre çalışmıştım. Tabii ki takımda yeni bir heyecan, coşku var. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İnşallah yeni hoca ile iyi sonuçlar alıp, ligin ilk yarısını en azından yukarıda bitirmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

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