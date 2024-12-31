Kocaeli kancası

Bodrum Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Samet Yalçın'a eski teknik patronu İsmet Taşdemir talip oldu. Bodrum FK'dan ayrıldıktan sonra 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'un dümenine geçen Taşdemir'in Samet'i kadrosunda görmek istediği ve oyuncuya teklifin iletildiği ifade edildi. Bodrum FK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samet'in henüz bir karar vermediği, kulüplerin yakın zamanda resmi görüşmelerde bulunacağı ileri sürüldü

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Yeşıl-beyazlılarda 3.5 sezondur forma giyen 30 yaşındaki merkez orta saha, Trendyol Süper Lig'de 11 maça çıktı. Samet, Bodrum'da İsmet Taşdemir yönetiminde TFF 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de 2024- 2025 sezonunun 17 haftalık ilk bölümünü 35 puanla zirvede tamamladı. Süper Lig hasretini 15 yıla çıkaran yeşilsiyahlı ekip, bu sezon zirve yarışını sürdürüyor. Kocaelispor, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.