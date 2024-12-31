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Haberler TFF 1.Lig Çayelispor’da 7 veda

Çayelispor’da 7 veda

30 sene sonra çıktığı TFF 3. Lig’in ilk yarısında fırtına gibi esen yeşil beyazlı takımda 7 futbolcu ile yollar ayrılacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Çayelispor’da 7 veda

30 yıl aradan sonra yükseldiği TFF 3. Lig'de ilk yarıda başarılı bir performans ortaya koyan Çeyilespor'da değişim rüzgarı esiyor. Ligde 15 karşılaşma sonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 26 puanla 29 puanlı liderin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Çayelispor, bazı oyunculara veda edildi. Muharrem Bostancı, Nevres Demir, İzzet Topatar, Mert Altınöz, Eray Demirhan, Eyüp Ensar Bozkurt ve Bedirhan Kolkoparan'ın transfer süreçleri için serbest bırakıldığı belirtildi.

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