Çayelispor’da 7 veda

30 yıl aradan sonra yükseldiği TFF 3. Lig'de ilk yarıda başarılı bir performans ortaya koyan Çeyilespor'da değişim rüzgarı esiyor. Ligde 15 karşılaşma sonunda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 26 puanla 29 puanlı liderin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Çayelispor, bazı oyunculara veda edildi. Muharrem Bostancı, Nevres Demir, İzzet Topatar, Mert Altınöz, Eray Demirhan, Eyüp Ensar Bozkurt ve Bedirhan Kolkoparan'ın transfer süreçleri için serbest bırakıldığı belirtildi.