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Haberler TFF 1.Lig Bursa, Sami’nin peşinde

Bursa, Sami’nin peşinde

Timsah, Altınordu’nın 20 yaşındaki orta sahası Sami Satılmış’ı istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Bursa, Sami’nin peşinde

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta rakiplerine fark atarak liderlik koltuğunda oturan Bursaspor, Altınordu'dan Sami Satılmış'ı istiyor. Timsah, 20 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için nabız yokladı. Kırmızı-lacivertli formayla sezonun ilk yarısında 16 maçta 6 kez fileleri sarsıp 2 de asist yapan milli futbolcunun cazip bir teklif gelmesi halinde ve sezon sonuna kadar takımda kalması şartıyla transfer edilebileceği ifade edildi. Bursa doğumlu Sami; ay-yıldızlı formayla U18, U19 ve son olarak U20 milli takımlarında görev yaptı.

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