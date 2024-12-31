Bursa, Sami’nin peşinde

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta rakiplerine fark atarak liderlik koltuğunda oturan Bursaspor, Altınordu'dan Sami Satılmış'ı istiyor. Timsah, 20 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için nabız yokladı. Kırmızı-lacivertli formayla sezonun ilk yarısında 16 maçta 6 kez fileleri sarsıp 2 de asist yapan milli futbolcunun cazip bir teklif gelmesi halinde ve sezon sonuna kadar takımda kalması şartıyla transfer edilebileceği ifade edildi. Bursa doğumlu Sami; ay-yıldızlı formayla U18, U19 ve son olarak U20 milli takımlarında görev yaptı.