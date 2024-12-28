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Haberler TFF 1.Lig Samu Saiz Kocaelispor'a

Samu Saiz Kocaelispor'a

1. Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Kocaelispor, transferde de bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Körfez ekibi, Eyüp’ün İspanyol yıldızı için bastırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Samu Saiz Kocaelispor'a

1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, şampiyonluk yolunda ilerliyor. Yeşil-siyahlılar, devre arasında kadrosuna yapacağı takviyelerle Süper Lig hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Körfez ekibinin, Süper Lig'de Eyüpspor'da forma giyen Samu Saiz'ı transfer listesine eklediği öğrenildi.

17 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Kocaelispor'un Saiz transferi için harekete geçtiği ve İstanbul ekibine kiralık teklifinde bulunduğu bildirildi. Eyüp yönetiminin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. 2022- 23'te devre arasında Sivasspor'a gelen ve Ocak 2024'te Yiğidolar'dan Eyüpspor'a transfer olan 33 yaşındaki İspanyol 10 numara, bu sezon 8'i ilk 11'de 17 karşılaşmada 783 dakika süre aldı. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan tecrübeli yıldız, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 d

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