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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gençlerbirliği 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği ev sahibi olduğu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 18:19
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Gençlerbirliği 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Ankara'da oynanan maçtan Gençlerbirliği 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

Stat: Eryaman

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Ferhat Çalar

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan (Dk. 72 Elias Durmaz), Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo, Mikail Okyar (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Nalepa, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Samed Onur), Amilton (Dk. 85 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 85 Çağrı Fedai)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Berkay Tolga Dabanlı, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Talha Ülvan), Doh, Johnson (Dk. 90+2 Baran Demiroğlu), Camacho (Dk. 64 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 54 Paoletti), Lamkel, Wesley

Gol: Dk. 75 Amilton (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 10 Mikail Okyar, Dk. 59 Alperen Babacan, Dk. 76 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 20 Çağtay Kurukalıp (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

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