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Haberler TFF 1.Lig Sakarya'da yüzler gülüyor

Sakarya'da yüzler gülüyor

Son olarak Yeni Malatya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Sakaryaspor, Marmara derbisinde 40. karşılaşmasını yapacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idmanda, futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Sakarya'da yüzler gülüyor
Son olarak Yeni Malatya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Sakaryaspor, Marmara derbisinde 40. karşılaşmasını yapacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idmanda, futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.
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