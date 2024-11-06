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Haberler TFF 1.Lig

El Marmara coşkusu!

Marmara’nın ‘El Clasico’sunda alt sıralardan kurtulmak isteyen Tatangalar, 1. Lig’de 2. sırada Süper Lig’i kovalayan Ertuğrul Sağlam’ın öğrencilerini konuk edecek. Sakarya ekibi Y.Malatya’yı yenip morallendi. Kocaeli de K.Gümrük’ü 2-1’le geçti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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El Marmara coşkusu!

TRENDYOL 1. Lig'de Türk futbolunun önemli kulüpleri Sakaryaspor ile Kocaelispor, Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan Sakaryaspor, teknik direktör değişikliğinin ardından Mesut Bakkal'la çıkışa geçti ve son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek derbi öncesinde moral kazandı. Tatangalar, taraftar desteğiyle birlikte ezeli rakibini mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

42 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

KOCAELİSPOR ise Ertuğrul Sağlam yönetiminde Süper Lig'i hedefliyor ve ligde lider Erzurumspor'la aynı puanda averajla ikinci sırada bulunuyor. Son olarak sahasında ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden yeşil-siyahlılar, Marmara Derbisi'nde de bir ilki başarmanın planlarını yapıyor. Kocaeli ekibi, Sakaryaspor'u deplasmanda en son 2 Aralık 1982'de 1-0 skorla yendi. Körfez ekibi, 42 yıldır ezeli rakibi karşısında deplasmanda sevinemedi ve hem buna son vermek hem de Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

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