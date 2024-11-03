Körfez son nefeste

1. Lig'de Karagümrük'ü ağırlayan Kocaelispor, 90+3'te galibiyet golünü bularak liderlik koltuğunu korudu: 2-1. Körfez, 53'e Oğulcan Çağlayan ile öne geçti. Karagümrük, bu gole 57'de Dovedan ile cevap verdi. Ev sahibi ekip, 90+3'te Ryan Mendes'in attığı golle 3 puana uzandı. Bu sonucun ardından 22 puana yükselen Kocaelispor, gelecek hafta Marmara derbisinde Sakaryaspor'un konuğu olacak.

BANDIRMA ZİRVE AŞKINA

şampiyonluk yarışı yapan Bandırma, Adana'da Sergen'le kazanıp 3'te 3 yaparken, yenilmezliğini 6 maça taşıdı. 10 maçtır kazanamayan Adana ekibi ise üst üste 3. kez kaybetti.

Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, 75. dakikasına 2-1 yenik girdiği karşılaşmada Keciörengücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Çorum ekibi, 75'te Eren ve 90+1'de Toure'nin golleriyle kazanıp 2'de 2 yaptı. Başkent temsilcisi ise üst üste 2. yenilgisini alırken, galibiyet hasreti 3 maça çıktı.