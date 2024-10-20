Sakaryaspor 3 - 1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Murat Cem Akpınar, 61. dakikada Fernando Andrade ve 90+3. dakikada Emre Demir kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 42. dakikada Valon Ethemi'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Sakaryaspor 3 maç aradan sonra galip gelerek ligde puanını 10'a yükseltti, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak; İstanbulspor ise Boluspor'u evinde ağırlayacak.