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Sakaryaspor 3 - 1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 21:40
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Sakaryaspor 3 - 1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Murat Cem Akpınar, 61. dakikada Fernando Andrade ve 90+3. dakikada Emre Demir kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 42. dakikada Valon Ethemi'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Sakaryaspor 3 maç aradan sonra galip gelerek ligde puanını 10'a yükseltti, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak; İstanbulspor ise Boluspor'u evinde ağırlayacak.

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