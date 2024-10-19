Kocaelispor 1-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Kocaelispor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 52'nci dakikasında Mendes, Oğuz Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem Yiğit Arslan oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 57'nci dakikada atışı kullanan Oğulcan Çağlayan, topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan ceza sahasına gönderdiği taç atışı sonrası topla buluşan Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

25. dakikada Muharrem'in köşe vuruşunda iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı çeldi.

52. dakikada ceza sahası içinde Ryan Mendes'in yerde kalmasının ardından hakem Yiğit Arslan VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğulcan'ın yerden kalenin sağ alt köşesine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada Ümraniyespor'da Cavara ceza sahası içinde Ahmet'e yaptığı hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu inceleyen hakem Yiğit Arslan, kırmızı kartı iptal etti ve Cavara'ya sarı kart gösterdi.