Adanaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Adanaspor - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 9. hafta maçında Adanaspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Şanlıurfaspor maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

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